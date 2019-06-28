У программы Bakcell «Ulduzum» уже более 300 партнеров

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью сообщает, что число партнеров предлагающих скидки и дополнительные преимущества в рамках программы лояльности «Ulduzum» превысило 300.
Компания Bakcell осуществляет одну из самых крупномасштабных программ лояльности в стране, предоставляя своим абонентам эксклюзивные скидки и преимущества. Программа «Ulduzum» уже насчитывает более 300 партнеров, что позволяет абонентам Bakcell пользоваться сотнями уникальных предложений в более 500 точках продажи и услуг. Обширная партнерская сеть «Ulduzum» включает в себя популярные рестораны, магазины одежды, ведущие кинотеатры, магазины электроники, а также медицинские, спортивные и развлекательные центры, салоны красоты, банки, провайдеры кабельного телевидения, поставщики услуг международной доставки и даже авиакомпании.
Кроме этого, Bakcell стала одним из пионеров местного рынка, включив программу «Miles & Smiles» компании Turkish Airlines в список партнеров программы Ulduzum более 2 лет назад. Так, пользователи «Ulduzum» имеют возможность заработать до 3 миль за каждый манат, потраченный на услуги мобильной связи.
Программа лояльности «Ulduzum» это не только большие скидки и множество дополнительных преимуществ для абонентов Bakcell. Основной целью программы является предоставление абонентам удобств в их повседневной жизни, и построение прочных отношений между самым инновационным мобильным оператором страны и его клиентами, основываясь на таких принципах как лояльность, доверие и транспарентность.
К программе «Ulduzum» может присоединиться каждый абонент Bakcell. Чтобы воспользоваться специальными предложениями и эксклюзивными скидками, абоненту нужно получить код «Ulduzum» при помощи специального мобильного приложения. Код можно также получить, набрав *5555#YES на телефоне или отправив СМС с текстом «*» на номер 5555. Полученный код будет использован при покупке товаров или услуг. Более подробную информацию можно получить на сайте www.ulduzum.az
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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