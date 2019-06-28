Путин и Мэй проводят встречу в Осаке

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке.

Это - первая полноформатная встреча Путина и Мэй за последние три года. Последний раз они проводили переговоры 4 сентября 2016 г. в Китае, также на саммите G20.

Представитель британского премьера подчеркивал ранее, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Москвы и Лондона.

Сама глава британского правительства в пятницу заявила, что намерена затронуть на встрече с Путиным тему нападения в Солсбери.

"Мы считаем, что эти лица (ответственные за отравление Скрипалей - ИФ) должны быть привлечены к ответственности", - цитирует Мэй газета The Independent.