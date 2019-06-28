ISB запускает систему управления для регуляции происшествий по обязательным видам страхования

Бюро обязательного страхования (ISB) представило проект «Системы управления происшествиями», позволяющий автоматизировать регуляцию страховых случаев по обязательным видам.
Как отметил в пятницу исполнительный директор Бюро Рашад Ахмедов, система значительно облегчит действия застрахованных лиц при страховых случаях, а также сведёт к минимуму контакты между ними и официальными лицами при получении необходимых документов.
«Застрахованным, например, будет доступно специальное мобильное приложение, позволяющее самим на месте регистрировать ДТП, информировать страховые компании в режиме онлайн, направлять им фото происшествия и заполнить форму обращения для получения страхового возмещения", - сказал Ахмедов на международном страховом форуме, посвященном страховому рынку Азербайджана.
По его словам, система полностью интегрирована с МВД, что позволяет автоматизировать процесс выдачи Формы №4, который займет до 10 рабочих дней.
«С другой стороны система позволит проводить статистику ДТП и предпринимать меры по их предотвращению», - сказал Ахмедов.
Он подчеркнул, что система работает в тестовом режиме и в ближайшие 10-15 дней будет полностью запущена.
Исполнительный директор отметил, что Бюро также полностью завершило интеграцию своей электронной информационной системы с системой министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, что позволит в электронном формате выдавать страховые полисы по обязательному страхованию от потери работоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
А.Мамедов
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