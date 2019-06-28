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ТЭК 28.06.2019 12:14

Белоруссия вытеснила со своей территории 705 тыс. тонн "грязной" нефти - вице-премьер Ляшенко

Объем вытесненной "грязной" нефти с территории Белоруссии по состоянию на 26 июня составил 705,2 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, выступая в пятницу в парламенте страны.

"Предпринимаемые меры позволят к 15 августа полностью заместить всю некондиционную нефть на качественную. По состоянию на 26 июня объем вытеснения в направлении российской станции Унеча составил 705,2 тыс. тонн", - сказал Ляшенко.

По его данным, в результате "форс-мажора с поставками нефти на балансе в системе белорусских нефтепроводов находилось 1,2 млн тонн некондиционной нефти".

Ляшенко также напомнил, что ранее с российской стороной была "оперативно согласована дорожная карта по замещению некондиционной нефти".

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов (ХОС). Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ГРЯЗЬ, ВЫТЕСНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]