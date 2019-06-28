Черногория надеется на поддержку Азербайджана в строительстве IAP – премьер Маркович

Подгорица рассчитывает на финансовую поддержку Баку в реализации проекта строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович.
«Черногория участвует в проекте газопровода, который станет частью реализуемого Азербайджаном Южного газового коридора (ЮГК) для поставок азербайджанского газа в Европу. Это - IAP, который начинается в Албании и проходит через Черногорию, Боснию и Герцеговину в Хорватию», сказал Маркович в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Черногория очень заинтересована в этом проекте. «Мы намерены работать с коллегами из Азербайджана, чтобы они поддержали нас и помогли финансово в реализации этого проекта», - добавил премьер.
В 2007 году, Хорватия, Черногория и Албания подписали декларацию о IAP, который должен быть подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).
Протяженность IAP составит 530 км, пропускная способность - 5 млрд кубометров газа в год. Ориентировочная стоимость проект составляет 610 млн евро. Газопровод должен пройти через территорию Боснии и Герцеговины, Черногории, связав хорватский Сплит и албанский Фиери.
Одним из технических консультантов IAP является Государственная нефтяная компания SOCAR.
Проект ЮГК, который включает IAP, предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и TAP, соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.
Ф.Исазаде
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