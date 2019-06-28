Черногория рассчитывает наладить регулярное авиасообщение с Азербайджаном и на отмену визового режима – премьер

Премьер-министр Черногории Душко Маркович уверен в скором открытии посольства своей страны в Азербайджане.

«Учитывая динамику развития наших отношений, уверен, что вопрос открытия посольства Черногории в Азербайджане очень близок. Наши отношения, в свою очередь, также диктуют нам такую необходимость»,- сказал Маркович в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Однако, по его словам, Черногория для открытия посольства должна создать материально-финансовые предпосылки. «Я уверен, что не пройдет много времени и вопрос с открытием посольства в Баку будет решен»,- подчеркнул политик.

Маркович также отметил заинтересованность Подгорицы в установлении регулярного и прямого авиасообщения с Азербайджаном, а также отмены визового режима между двумя странами.

«Чартерные рейсы установлены и функционируют. Но мы заинтересованы в установлении регулярного рейса и мы будем работать над этим», - сказал премьер-министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде