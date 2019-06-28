Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 28.06.2019 12:21

Черногория рассчитывает наладить регулярное авиасообщение с Азербайджаном и на отмену визового режима – премьер

Премьер-министр Черногории Душко Маркович уверен в скором открытии посольства своей страны в Азербайджане.

«Учитывая динамику развития наших отношений, уверен, что вопрос открытия посольства Черногории в Азербайджане очень близок. Наши отношения, в свою очередь, также диктуют нам такую необходимость»,- сказал Маркович в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Однако, по его словам, Черногория для открытия посольства должна создать материально-финансовые предпосылки. «Я уверен, что не пройдет много времени и вопрос с открытием посольства в Баку будет решен»,- подчеркнул политик.

Маркович также отметил заинтересованность Подгорицы в установлении регулярного и прямого авиасообщения с Азербайджаном, а также отмены визового режима между двумя странами.

«Чартерные рейсы установлены и функционируют. Но мы заинтересованы в установлении регулярного рейса и мы будем работать над этим», - сказал премьер-министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Черногория откроет свое посольство в Азербайджане – новый посол

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]