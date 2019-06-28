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Регион 28.06.2019 12:24

Турция нанесла удар по силам Асада в Идлибе в ответ на обстрел своего наблюдательного пункта

Турецкие военные нанесли массированный удар по сирийским правительственным войскам, обстрелявшим один из пунктов турецких наблюдателей в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Удар был нанесен в ответ на обстрел турецкого наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб, в результате которого один турецкий военный погиб, а трое были ранены.

"В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции", - отмечает агентство.

По его данным, "до сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]