Бакметрополитен направит около 960 тыс. манатов на закупку различных материалов и ремонтные работы

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписал контракты на закупку сантехники, систем освещения, вентиляции, различной металлической продукции и на проведение облицовочных и асфальтобетонных работ на общую сумму 959 тыс. 891,2 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в метрополитене.
«С ООО «SMT Insaat» заключен контракт на поставку систем вентиляции, сантехники, отопительной системы и систем освещения. Стоимость договора составляет 223 тыс. 74,63 манатов», - отметили в Бакметрополитене.
Кроме того, метрополитен заключил контракт с АООТ «Baki Mexaniki Temir» на изготовление и установку защитной ограды специально типа из колючей проволоки и металлического профиля на территории электрического депо «Н.Нариманов» и вентиляционных киосков из металлоконструкций над шахтами №17, 24 и 40. Стоимость контракта составляет 272 тыс. 527,79 манатов
Бакметрополитен также привлек ООО «STA Insaat» к работам по облицовке из стекла и композита фасада здания 35-киловольтной подстанции станции метро «В03». Стоимость подписанного сторонами договора составляет 265 тыс. 712,48 манатов.
Компания «Temel-M» проведет асфальтобетонные работы на различных объектах Бакметрополитена. Стоимость контракта – 198 тыс. 576,3 манат.
Н.Аббасова
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