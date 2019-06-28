Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 28.06.2019 12:33

Бакметрополитен направит около 960 тыс. манатов на закупку различных материалов и ремонтные работы

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписал контракты на закупку сантехники, систем освещения, вентиляции, различной металлической продукции и на проведение облицовочных и асфальтобетонных работ на общую сумму 959 тыс. 891,2 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в метрополитене.

«С ООО «SMT Insaat» заключен контракт на поставку систем вентиляции, сантехники, отопительной системы и систем освещения. Стоимость договора составляет 223 тыс. 74,63 манатов», - отметили в Бакметрополитене.

Кроме того, метрополитен заключил контракт с АООТ «Baki Mexaniki Temir» на изготовление и установку защитной ограды специально типа из колючей проволоки и металлического профиля на территории электрического депо «Н.Нариманов» и вентиляционных киосков из металлоконструкций над шахтами №17, 24 и 40. Стоимость контракта составляет 272 тыс. 527,79 манатов

Бакметрополитен также привлек ООО «STA Insaat» к работам по облицовке из стекла и композита фасада здания 35-киловольтной подстанции станции метро «В03». Стоимость подписанного сторонами договора составляет 265 тыс. 712,48 манатов.

Компания «Temel-M» проведет асфальтобетонные работы на различных объектах Бакметрополитена. Стоимость контракта – 198 тыс. 576,3 манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на ремонт вагонов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]