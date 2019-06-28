Газпром на 28 июня 2019г добыл 252,6 млрд куб. м газа, превысив план на 7,6 млрд куб. м

"Газпром" (MOEX: GAZP) по данным на 28 июня 2019 года добыл 252,6 млрд куб. м газа, превысив план на 7,6 млрд кубометров, сообщил первый зампред правления компании Виталий Маркелов, отвечая на вопросы акционеров в ходе годового собрания.

Он напомнил, что в прошлом году "Газпром" добыл 497,6 млрд кубометров газа, а в этом году по официальному плану добыча запланирована в объеме 495 млрд куб. м газа.

Однако Маркелов выразил уверенность, что с учётом текущей динамики добычи годовой объем добычи будет больше планового.