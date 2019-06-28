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ТЭК 28.06.2019 12:48

Газпром на 28 июня 2019г добыл 252,6 млрд куб. м газа, превысив план на 7,6 млрд куб. м

"Газпром" (MOEX: GAZP) по данным на 28 июня 2019 года добыл 252,6 млрд куб. м газа, превысив план на 7,6 млрд кубометров, сообщил первый зампред правления компании Виталий Маркелов, отвечая на вопросы акционеров в ходе годового собрания.

Он напомнил, что в прошлом году "Газпром" добыл 497,6 млрд кубометров газа, а в этом году по официальному плану добыча запланирована в объеме 495 млрд куб. м газа.

Однако Маркелов выразил уверенность, что с учётом текущей динамики добычи годовой объем добычи будет больше планового.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]