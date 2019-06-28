Пресс-релиз

10 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет тематическая встреча к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организованная совместно с Посольством Республики Беларусь в Азербайджанской Республике.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



