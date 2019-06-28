Трамп приглашен в Россию на празднование 75-летия Победы - Ушаков

Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Президент США прореагировал очень позитивно", - отметил он.

По словам Ушакова, в ходе встречи в Осаке лидеры обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей. "Был отмечен вклад советского народа в эту Победу", - сказал помощник президента.

Ранее "на полях" саммита G20 в японской Осаке состоялись российско-американские переговоры. Путин и Трамп общались почти полтора часа.