В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 57 тыс. манатов

Правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадали 12 человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД.

«Сотрудники Сумгаитского РОП в ходе оперативных действий выявили причастность Х.Агаева к обману 12 человек в период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года на общую сумму 56,913 тыс. манатов ($33,47 тыс.), которым он обещал помочь с получением визы», - отметили в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 (Мошенничество) УК АР.

Р.Бабаев