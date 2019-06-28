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Происшествия 28.06.2019 12:55

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 57 тыс. манатов

Правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадали 12 человек, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД.

«Сотрудники Сумгаитского РОП в ходе оперативных действий выявили причастность Х.Агаева к обману 12 человек в период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года на общую сумму 56,913 тыс. манатов ($33,47 тыс.), которым он обещал помочь с получением визы», - отметили в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 (Мошенничество) УК АР.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОШЕННИК, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]