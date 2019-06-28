Россия поставит дополнительно на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 100 тыс. тонн нефти, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Пока не в полном объеме (идет дополнительная поставка российской нефти на "Нафтан" - ИФ). С Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьером РФ - ИФ) мы в контакте, вчера буквально обсуждали объем допоставки колесной нефти, трубой", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

"Просматривается объем в районе 100 тысяч тонн допоставки - что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе", - добавил вице-премьер.