Азербайджан рассчитывает на инвестиции из Швейцарии

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленная палата Тургау (Швейцария) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, сообщает министерство экономики.

«Azpromo и Торгово-промышленная палата Тургау 27 июня в Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Документ предусматривает взаимную поддержку в развитии экономического сотрудничества, обмен опытом, расширение связей между предпринимателями обеих стран и создание новых связей», - говорится в сообщении.

Торгово-промышленная палата Тургау объединяет 600 компаний, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленности, торговли и услуг.

Минэкономики подчеркивает, что 27 июня в Цюрихе прошел азербайджано-швейцарский бизнес форум, организованный Azpromo и посольством Азербайджана.

На форуме «Рынки Южного Кавказа - ворота в СНГ, Ближний Восток и Европу» приняли участие представители компаний работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, строительства, туризма, ИКТ, пищевой промышленности.

Исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал швейцарских бизнесменов о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере предпринимательства, бизнес и инвестиционном климате.

Абдуллаев также пригласил швейцарских бизнесменов воспользоваться созданными благоприятными условиями и вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана.

Б.Рустамбеков