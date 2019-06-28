Азербайджан рассчитывает на инвестиции из Швейцарии

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленная палата Тургау (Швейцария) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, сообщает министерство экономики.
«Azpromo и Торгово-промышленная палата Тургау 27 июня в Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Документ предусматривает взаимную поддержку в развитии экономического сотрудничества, обмен опытом, расширение связей между предпринимателями обеих стран и создание новых связей», - говорится в сообщении.
Торгово-промышленная палата Тургау объединяет 600 компаний, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленности, торговли и услуг.
Минэкономики подчеркивает, что 27 июня в Цюрихе прошел азербайджано-швейцарский бизнес форум, организованный Azpromo и посольством Азербайджана.
На форуме «Рынки Южного Кавказа - ворота в СНГ, Ближний Восток и Европу» приняли участие представители компаний работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, строительства, туризма, ИКТ, пищевой промышленности.
Исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал швейцарских бизнесменов о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере предпринимательства, бизнес и инвестиционном климате.
Абдуллаев также пригласил швейцарских бизнесменов воспользоваться созданными благоприятными условиями и вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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