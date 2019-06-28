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Бизнес и законодательство 28.06.2019 13:04

Азербайджан рассчитывает на инвестиции из Швейцарии

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Торгово-промышленная палата Тургау (Швейцария) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, сообщает министерство экономики.

«Azpromo и Торгово-промышленная палата Тургау 27 июня в Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Документ предусматривает взаимную поддержку в развитии экономического сотрудничества, обмен опытом, расширение связей между предпринимателями обеих стран и создание новых связей», - говорится в сообщении.

Торгово-промышленная палата Тургау объединяет 600 компаний, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленности, торговли и услуг.

Минэкономики подчеркивает, что 27 июня в Цюрихе прошел азербайджано-швейцарский бизнес форум, организованный Azpromo и посольством Азербайджана.

На форуме «Рынки Южного Кавказа - ворота в СНГ, Ближний Восток и Европу» приняли участие представители компаний работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, строительства, туризма, ИКТ, пищевой промышленности.

Исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал швейцарских бизнесменов о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере предпринимательства, бизнес и инвестиционном климате.

Абдуллаев также пригласил швейцарских бизнесменов воспользоваться созданными благоприятными условиями и вкладывать инвестиции в экономику Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]