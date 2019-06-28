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ТЭК 28.06.2019 13:07

Власти Белоруссии прогнозируют сокращение транзита нефти в этом году из-за форс-мажора

Объем транзита нефти через Белоруссии в 2019 году снизится по сравнению с прошлым годом, считает вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"В переговорах звучит - да (сохранение объема транзита на прошлогоднем уровне - ИФ), но я лично выражаю сомнение. Я понимаю, что заводы в Западной Европе брали где-то на стороне (нефть в период остановки транзита - ИФ). Поэтому, по моей оценке, объем транзита будет меньше, чем предполагалось", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

Ежегодный объем транзита нефти через Белоруссию составляет порядка 50 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]