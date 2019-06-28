Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.06.2019 15:15

65% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента - опрос

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64,8% россиян, не одобряют 27,1% жителей страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 36,6% респондентов, а правительства в целом - 41% опрошенных. Не одобряют, соответственно, 49,3% и 47,7% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,9% респондентов, отрицательно - 24%. Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доверяют 36,8% россиян, не доверяют 58,7% опрошенных; лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,2% респондентов, не доверяют 57,8% участников опроса, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9% россиян, не доверяют 57% опрошенных, лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову доверяют 29,1% участников опроса, не доверяют 29,1% респондентов.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (опрашиваемые сами называют политиков) показатель Путина составил 31%, далее следуют министр обороны Сергей Шойгу (12,6%), министр иностранных дел Сергей Лавров (10,3%), Жириновский (9,7%) и Медведев (7,2%), отмечают социологи ВЦИОМ.

Электоральный рейтинг "Единой России" за последнюю неделю составил 34,3%, КПРФ - 14,6%, ЛДПР - 12,5%, "Справедливой России" - 5,9%.

Инициативный всероссийский опрос проводился с 17 по 23 июня 2019 года. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


Похожие новости


Путин отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на "российских штыках" Путин в среду встречался с главами нефтяных компаний по ОПЕК+ Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС Работа над графиком контактов Путина на саммите G20 в Осаке продолжается - Песков Путин назвал международное сотрудничество ключевым условием реализации крупных проектов в ТЭК Все встречи Путина в Осаке будут посвящены урегулированию международных кризисов, график контактов еще верстается - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]