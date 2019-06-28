Венесуэла впервые прислала своего посла в Казахстан

Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Казахстан Энрике Антонио Акунья Мендоса вручил верительные грамоты президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Сегодня мне выпала честь вручить верительные грамоты господину Токаеву. (...) Для меня честь быть первым послом Венесуэлы в вашей стране, в Казахстане", - сказал дипломат журналистам после церемонии вручения грамот в резиденции президента Казахстана в пятницу.

Также верительные грамоты главе Казахстана вручили послы Иордании Юсуф Абдельгани и Таиланда Расс Джаличандра.