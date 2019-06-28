Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии угроз со стороны РФ - Даунинг-стрит

Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщили на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - отмечается в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

По ее словам, речь идет о "враждебном вмешательстве в дела других государств, дезинформации и кибератаках".

Лидеры провели встречу "на полях" саммита G20.