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Дальнее зарубежье 28.06.2019 16:13

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии угроз со стороны РФ - Даунинг-стрит

Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщили на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - отмечается в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

По ее словам, речь идет о "враждебном вмешательстве в дела других государств, дезинформации и кибератаках".

Лидеры провели встречу "на полях" саммита G20.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]