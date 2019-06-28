В Испании и Франции из-за сильной жары объявляют наивысшие уровни опасности

На западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды, сообщают в пятницу западные СМИ.

На юге Франции в пятницу ожидают до 44-45 градусов по Цельсию. В частности, речь идет о департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз, где объявлен наивысший уровень опасности из-за жары.

Эксперты не исключают, что в пятницу может быть побит национальный рекорд по самой высокой температуре. Максимальная температура воздуха за всю историю наблюдений была зафиксирована на территории Франции в августе 2003 года. Тогда столбик термометра в провинции Гар поднялся до 44,1 градуса по Цельсию.

В связи с этим премьер-министр Франции Эдуар Филип призвал граждан страны к "максимальной бдительности". В преддверии начала школьных каникул в стране он также отметил на рост числа жертв во время купания в водоёмах. "С начала периода жары в день во Франции тонет как минимум один человек", - сказал Филип.

Премьер также сообщил, что в пятницу из-за высоких температур во Франции будут закрыты 4 тыс. школ.

В Испании из-за жары погибли два человека. Так, юноша 17 лет впал в кому и скончался в Кордобе во время купания в бассейне после работы в поле в пятницу, сообщает газета "Вангуардия". Мужчина в возрасте 93 лет скончался прямо на улице в городе Вальядолид на северо-западе Испании. Еще два человека попали в больницы в тяжелом состоянии из-за теплового удара. Один из пострадавших - пожарный, тушивший лесной пожар в провинции Таррагона в Каталонии.

Пожар в Таррагоне, бушующий с вечера среды, уничтожил уже 6,5 тыс. гектаров леса. В его тушении принимает участие воздушная техника, а также порядка 400 пожарных.

Метеорологическая служба Испании объявила о максимальном, красном, уровне опасности от жары, в семи провинциях, в том числе в Каталонии. В пятницу жара в Испании достигла пика, она продолжится и в выходные, сообщает газета "Паис". В Мадриде столбик термометра достиг 32 градусов по Цельсию, в Барселоне - 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах Испании температура может достигать в пятницу 42 градусов, отмечает газета.

В Италии предупреждение об опасности действует для 16 городов. В Риме, где температура достигла 34 градусов по Цельсию, туристам, посещающим достопримечательности, раздают воду, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.