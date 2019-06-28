Меркель здорова и активна - правительство ФРГ

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу.

Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20.

По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.

Ранее в этом месяце произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. Однако поездку на G20 в Японию она отменять не стала.