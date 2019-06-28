Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2019 14:49

Меркель здорова и активна - правительство ФРГ

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.

"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу.

Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20.

По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.

Ранее в этом месяце произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. Однако поездку на G20 в Японию она отменять не стала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ЗДОРОВЬЕ


Похожие новости


Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель Коалиция Меркель переживает кризис после объявления об отставке лидера социал-демократов - СМИ Меркель не собирается занимать важных постов в ЕС после окончания канцлерства Меркель согласна на новую отсрочку по Brexit - даже большую, чем просила премьер Великобритании Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии ЕС не сможет самостоятельно найти выход из тупика с Brexit - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]