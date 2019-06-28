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Карабахский конфликт 28.06.2019 14:51

Баку и Ереван в пятницу обменялись удерживаемыми в Азербайджане и Армении лицами

Баку обменял гражданина Армении Завена Карапетяна на жителя Газахского района Азербайджана Эльвина Ибрагимова, удерживавшегося в Армении, сообщает Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана.

По сообщению ведомства, обмен состоялся в пятницу при посредничестве Международного красного креста.

Госкомиссия отмечает, что Ибрагимов был незамедлительно госпитализирован. «Причиной тому является тот факт, что «он получил огнестрельное ранение при взятии в заложники армянскими военнослужащими и был несколько раз прооперирован»», - отмечается в информации.

Ибрагимов был взят в заложники армянской стороной в марте 2019 года.

Карапетян был задержан в июне 2017 года азербайджанскими военнослужащими. Армянская сторона утверждала, что это гражданское лицо. Азербайджан проводил соответствующую работу по установлению его статуса.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]