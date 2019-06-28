Баку и Ереван в пятницу обменялись удерживаемыми в Азербайджане и Армении лицами

Баку обменял гражданина Армении Завена Карапетяна на жителя Газахского района Азербайджана Эльвина Ибрагимова, удерживавшегося в Армении, сообщает Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджана.
По сообщению ведомства, обмен состоялся в пятницу при посредничестве Международного красного креста.
Госкомиссия отмечает, что Ибрагимов был незамедлительно госпитализирован. «Причиной тому является тот факт, что «он получил огнестрельное ранение при взятии в заложники армянскими военнослужащими и был несколько раз прооперирован»», - отмечается в информации.
Ибрагимов был взят в заложники армянской стороной в марте 2019 года.
Карапетян был задержан в июне 2017 года азербайджанскими военнослужащими. Армянская сторона утверждала, что это гражданское лицо. Азербайджан проводил соответствующую работу по установлению его статуса.
Ф.Исазаде
Китай отвергает запрет США на импорт иранской нефти - МИД КНР
Цена нефти WTI снижается, Brent подорожала до $66,7 за баррель
ЦБ Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Встреча в Вене по иранской ядерной сделке стала шагом вперед, но прогресс недостаточен - замглавы МИД Ирана
Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви