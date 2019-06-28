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Регион 28.06.2019 16:45

В случае отсутствия конкретных предложений на встрече в Вене Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД - замглавы МИД

Терпение Ирана в отношении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) иссякло, заявил замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

"Целый год Иран проявлял сдержанность и стратегическое терпение, а также предоставил необходимое время европейским странам, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Но мы не смогли добиться ожидаемого результата", - сказал замминистра, которого в пятницу цитируют иранские СМИ.

"Остальные страны-участницы ядерной сделки не смогли компенсировать Тегерану потери от выхода США из СВПД", - отметил Аракчи в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД, которое стартовало в пятницу в Вене.

"Я надеюсь, что страны-участницы СВПД, особенно европейские, в ходе заседания комиссии выступят с конкретными предложениями. В противном случае Иран продолжит выполнять свое решение о сокращении своих обязательств в рамках СВПД, которое является его законным правом", - подчеркнул дипломат, представляющий Иран на венской встрече.

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Ираном.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм для расчетов с Ираном, однако до сих пор этот механизм не заработал, прежде всего, в отношении экспорта иранской нефти.

Со своей стороны, Тегеран 8 мая этого года дал европейцам 60 дней на то, чтобы они выполнили свои обещания. Иранская сторона при этом заявила, что в противном случае начнет с 7 июля наращивать уровни обогащения урана и возобновит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке в рамках курса по сокращению своих обязательств по СВПД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]