В случае отсутствия конкретных предложений на встрече в Вене Иран будет сокращать свои обязательства по СВПД - замглавы МИД

Терпение Ирана в отношении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) иссякло, заявил замглавы МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

"Целый год Иран проявлял сдержанность и стратегическое терпение, а также предоставил необходимое время европейским странам, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Но мы не смогли добиться ожидаемого результата", - сказал замминистра, которого в пятницу цитируют иранские СМИ.

"Остальные страны-участницы ядерной сделки не смогли компенсировать Тегерану потери от выхода США из СВПД", - отметил Аракчи в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД, которое стартовало в пятницу в Вене.

"Я надеюсь, что страны-участницы СВПД, особенно европейские, в ходе заседания комиссии выступят с конкретными предложениями. В противном случае Иран продолжит выполнять свое решение о сокращении своих обязательств в рамках СВПД, которое является его законным правом", - подчеркнул дипломат, представляющий Иран на венской встрече.

СВПД был заключен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Ираном.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм для расчетов с Ираном, однако до сих пор этот механизм не заработал, прежде всего, в отношении экспорта иранской нефти.

Со своей стороны, Тегеран 8 мая этого года дал европейцам 60 дней на то, чтобы они выполнили свои обещания. Иранская сторона при этом заявила, что в противном случае начнет с 7 июля наращивать уровни обогащения урана и возобновит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке в рамках курса по сокращению своих обязательств по СВПД.