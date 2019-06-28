Премьер Грузии поблагодарил главу МВД и полицейских за предотвращение штурма парламента демонстрантами

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сравнил попытку штурма парламента 20-21 июня сторонниками оппозиции с попыткой переворота и поблагодарил главу МВД страны Георгия Гахария и сотрудников полиции за противодействие участникам акции.

На брифинге в пятницу Бахтадзе напомнил, что в новейшей истории Грузии дважды произошла насильственная смена власти, в обоих случаях был штурм парламента и все закончилось тяжелейшими результатами для страны.

"Эти перевороты привели к авторитаризму, братоубийственной войне, экономическому коллапсу и оккупации наших территорий. Такая попытка была и сейчас, но министерство внутренних дел смогло не допустить повторения тяжелейшего сценария. Исходя из этого, министру и всему составу полиции от меня и всего общества положена благодарность и поддержка", - заявил Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии отметил, что полиции удалось отразить штурм на парламент организованный экс-президентом Михаилом Саакашвили и его партией "Единое национальное движение".

Бахтадзе отметил, что международные партнеры Грузии оценивают действия полиции в ночь на 21 июня как легитимные.

"У нас имеются интенсивные консультации с нашими партнерами, и у них нет никаких вопросов в отношении легитимности применения силы полицией, так как другого выхода не было", - подчеркнул премьер-министр Грузии.

Участники проходящих в Тбилиси уже более недели протестов требуют отставки главы МВД после разгона акции протеста поздно вечером 20 июня. Беспорядки были вызваны приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.