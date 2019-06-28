Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2019 17:33

Премьер Грузии поблагодарил главу МВД и полицейских за предотвращение штурма парламента демонстрантами

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сравнил попытку штурма парламента 20-21 июня сторонниками оппозиции с попыткой переворота и поблагодарил главу МВД страны Георгия Гахария и сотрудников полиции за противодействие участникам акции.

На брифинге в пятницу Бахтадзе напомнил, что в новейшей истории Грузии дважды произошла насильственная смена власти, в обоих случаях был штурм парламента и все закончилось тяжелейшими результатами для страны.

"Эти перевороты привели к авторитаризму, братоубийственной войне, экономическому коллапсу и оккупации наших территорий. Такая попытка была и сейчас, но министерство внутренних дел смогло не допустить повторения тяжелейшего сценария. Исходя из этого, министру и всему составу полиции от меня и всего общества положена благодарность и поддержка", - заявил Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии отметил, что полиции удалось отразить штурм на парламент организованный экс-президентом Михаилом Саакашвили и его партией "Единое национальное движение".

Бахтадзе отметил, что международные партнеры Грузии оценивают действия полиции в ночь на 21 июня как легитимные.

"У нас имеются интенсивные консультации с нашими партнерами, и у них нет никаких вопросов в отношении легитимности применения силы полицией, так как другого выхода не было", - подчеркнул премьер-министр Грузии.

Участники проходящих в Тбилиси уже более недели протестов требуют отставки главы МВД после разгона акции протеста поздно вечером 20 июня. Беспорядки были вызваны приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, МВД, БЛАГОДАРНОСТЬ


Похожие новости


Ежегодный отчет премьера Грузии в парламенте перенесен на неопределенный срок из-за ситуации в стране - спикер Премьер Грузии: лидеры деструктивной оппозиции ответят за беспорядки; партия власти не уйдет от ответственности Грузинский премьер опроверг слухи о своей отставке Бахтадзе обсудил с Болтоном вопросы евроатлантической интеграции Грузии Бахтадзе приветствовал принятие в США акта в поддержку Грузии Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс может быть расширен только с согласия всех трех стран-участниц - премьер Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]