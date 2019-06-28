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Внутренняя политика 28.06.2019 15:16

Задержанный в Азербайджане Керимли освобожден после предупреждения

Председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли заявил в пятницу журналистам, что он не арестован.

Ранее в пятницу на страничке Керимли в соцсети Фейсбук появилась информация о том, что он арестован решением Бинагадинского районного суда Баку.

«Я не арестован, произошло недопонимание», - сказал Керимли журналистам в пятницу.

Ранее Керимли был задержан в пятницу перед штаб-квартирой азербайджанской оппозиционно партии "Мусават".

По данным СМИ, причиной задержания Керимли стали попытки создания им искусственного недовольства в обществе. В частности, глава ПНФА пытался озвучить различные призывы в ходе "благотворительного марафона" якобы для оказания помощи оштрафованным лицам, грубо нарушившим общественный порядок, не соблюдавшим требования законодательства и оказавшим сопротивление сотрудникам полиции, а также совершившим другие правонарушения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОППОЗИЦИОНЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]