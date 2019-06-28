Пресс-релиз

16 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки к 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел и первого постпреда СССР при ООН А. Громыко.
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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