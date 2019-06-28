Бывший премьер Казахстана Сагинтаев назначен мэром Алматы

Новым мэром самого крупного города Казахстана - Алматы назначен бывший руководитель администрации президента страны, экс-премьер страны Бакытжан Сагинтаев.
"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", - говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.
Прежний мэр Алматы - Бауыржан Байбек, который возглавлял город с августа 2015 года, указом президента освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".
Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Сагинтаева от должности руководителя своей администрации в связи с переходом на другую работу.
55-летний Сагинтаев был руководителем администрации президента Казахстана с марта 2019 года. С сентября 2016 года по февраль 2019-го он был премьер-министром страны. В феврале первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство Сагинтаева в отставку в связи с тем, что кабинет министров не смог выстроить системную работу по увеличению реальных доходов населения, а также за неумение "выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику".
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