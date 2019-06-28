УМЭО SOCAR по итогам января-мая сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2019 года составил $420,17 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-мая 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $87,3 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $40,9 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($51,8 млн), ООО "Azeraluminum" ($31,3 млн), ЗАО "AzerGold" ($17,9 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($10,1 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($7,3 млн), ООО CTS-Agro ($4,9 млн), Государственное агентство материальных резервов ($555 тыс.), "Azeripek" ($438 тыс.), ОАО «Бакинский завод нефтяного машиностроения» ($377 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $38,3 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $37,3 млн, ООО «Caspian Enerji-2020» - $16,1 млн, «P-Aqro» - $14 млн, ООО «Food Export Shamkir» - $12,9 млн, ООО «Sun Food» - $12,9 млн, ООО "Baku Steel Company" ($12,6 млн), ООО «Nine Climate» - $12,1 млн, ОО "Aqrovest" - $11,1 млн.

Азербайджан в отчетный период 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $787 млн.

Н.Аббасова