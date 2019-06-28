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Бизнес и законодательство 28.06.2019 15:48

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму свыше $1,25 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-мае 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $261,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в мае 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $32,5 млн.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 июня 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 250,9 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZEXPORT, ЭКСПОРТ, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]