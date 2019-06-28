Газпром получил предложения Минска о цене на газ на 2020г, но переговоры пока не начинались

"Газпром" получил предложения от белорусской стороны о цене на газ в 2020 году, но переговоры пока не начинались, сообщил журналиста глава компании Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Мы от белорусской стороны получили первые предложения, мы на них смотрим, но переговоры даже еще пока не начинались", - сказал Миллер.

В соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Белоруссии и России до 1 июля текущего года должны были согласовать цену на газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Фиксированная цена газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Цена на газ с 2020 года не определена.