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ТЭК 28.06.2019 16:04

Газпром получил предложения Минска о цене на газ на 2020г, но переговоры пока не начинались

"Газпром" получил предложения от белорусской стороны о цене на газ в 2020 году, но переговоры пока не начинались, сообщил журналиста глава компании Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Мы от белорусской стороны получили первые предложения, мы на них смотрим, но переговоры даже еще пока не начинались", - сказал Миллер.

В соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Белоруссии и России до 1 июля текущего года должны были согласовать цену на газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Фиксированная цена газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Цена на газ с 2020 года не определена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]