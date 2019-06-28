Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура

Председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли был приглашен в пятницу в Бинагадинский РУП в связи с размещенными им в соцсетях призывами к проведению незаконного шествия перед штабом партии «Мусават» в Бинагадинском районе Баку, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«В районном управлении полиции до внимания Керимли было доведено, что попытка проведения на несогласованных с Исполнительной властью города Баку территориях и несоответствующего предусмотренным законом правилам митинга противоречит положениям закона «О свободе собраний» Азербайджана», - сказано в сообщении.

МВД и Генпрокуратура подчеркивают, что направленные на нарушение общественного порядка действия и впредь будут предотвращаться в соответствии с действующим законодательством.

«Керимли было сделано официальное предупреждение, после чего он был отпущен», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев