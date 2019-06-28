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Внутренняя политика 28.06.2019 16:14

Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура

Председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли был приглашен в пятницу в Бинагадинский РУП в связи с размещенными им в соцсетях призывами к проведению незаконного шествия перед штабом партии «Мусават» в Бинагадинском районе Баку, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«В районном управлении полиции до внимания Керимли было доведено, что попытка проведения на несогласованных с Исполнительной властью города Баку территориях и несоответствующего предусмотренным законом правилам митинга противоречит положениям закона «О свободе собраний» Азербайджана», - сказано в сообщении.

МВД и Генпрокуратура подчеркивают, что направленные на нарушение общественного порядка действия и впредь будут предотвращаться в соответствии с действующим законодательством.

«Керимли было сделано официальное предупреждение, после чего он был отпущен», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]