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Бизнес и законодательство 28.06.2019 16:19

Основная выручка Азербайджана в январе-мае 2019г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, хлопок и фундук

Азербайджан в январе-мае 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $787 млн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $104,2 млн (рост на 7,5%), хлопок-сырец – $68,1 млн (рост в 2,7 раза), очищенный фундук - $62 млн (рост в 1,8 раза), электроэнергию - $45,1 млн (спад на 2,6%), золото – $51 млн (рост на 5,3%), полиэтилен – $35,4 млн (спад на 16,9%), полипропилен - $33,6 млн (рост в 84 раза), метанол - $23,9 млн (рост в 9,2 раза) и картофель - $22,7 млн (рост на 14%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $261,2 млн (рост на 17%), Турция – $180,8 млн (рост на 17,1%), Грузия - $76,9 млн (рост на 16,7%), Швейцария - $52,9 млн (спад на 6,4%) и Италия - $28,6 млн (рост в 2,3 раза).

Таким образом, 33,2% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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