Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-мае 2019г превысили $16 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-мае 2019г составили $16,1 млн, что на 46% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
«В январе-мае услуги Azerkosmos экспортировались в 18 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($4,8 млн), Малайзию ($4,2 млн), Францию ($4 млн), Великобританию ($1,6 млн) и ОАЭ ($640 тыс.)», - отмечает Центр.
Согласно данным Центра, доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 88% общих доходов Azerkosmos.
Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.
Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются США, Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Б.Рустамбеков
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