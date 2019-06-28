Иностранные туристы в Азербайджане в январе-мае совершили операций посредством банковских карт на $280 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-мае 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 475,7 млн манатов (около $279,8 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-маем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 7,4%.

В том числе, в мае 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 10,9 млн манатов (спад на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года – ИФ).

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В январе-мае 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,7% - до 1 млн 94,8 тыс. человек.

Б.Рустамбеков