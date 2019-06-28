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Туризм 28.06.2019 16:27

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-мае совершили операций посредством банковских карт на $280 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-мае 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 475,7 млн манатов (около $279,8 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-маем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 7,4%.

В том числе, в мае 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 10,9 млн манатов (спад на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года – ИФ).

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В январе-мае 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,7% - до 1 млн 94,8 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]