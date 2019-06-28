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Дальнее зарубежье 28.06.2019 17:42

США и Япония ускорят переговоры по торговому соглашению

США и Япония ускорят дискуссии по торговым договоренностям между двумя странами, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на министра экономики Японии Тосимицу Мотэги.

Японский министр в пятницу провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером на саммите G20 в Осаке.

После встречи Мотеги заявил, что они с Лайтхайзером договорились "активно способствовать встречам, чтобы продвигать переговоры".

Встречи было решено начать уже со следующего месяца, отмечают СМИ.

Ранее в пятницу в рамках G20 встретились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее Лайтхайзер заявлял, что США хотели бы как можно скорее заключить новое торговое соглашение с Японией, и в Токио понимают это желание Вашингтона.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]