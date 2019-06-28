Библиотека Елбасы и Центр Гейдара Алиева подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гейдара Алиева и Библиотека первого президента Казахстана – Елбасы подписали Меморандум о сотрудничестве.
Документ подписали директор Центра Гейдара Алиева, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, помощник первого вице-президента Азербайджана Анар Алекберов и директор Библиотеки первого президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов, сообщает пресс-служба Библиотеки.
Алекберов на встрече подчеркнул важность более тесного взаимодействия между двумя сторонами. «Центр Гейдара Алиева поможет широко представить Казахстан азербайджанской общественности. Мы должны сделать все, чтобы наши организации активно работали в деле продвижения идей Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева. Меморандум позволит нашим сотрудникам более тесно налаживать связи. Уверен, что именно благодаря этому мы увеличим количество проектов и добьемся очень хороших результатов», – подчеркнул он.
Рахимжанов отметил, что достижение соглашения направлено на «продвижение созидательных идей национальных лидеров наших стран, труд и вся жизнь которых была направлена на развитие и процветание братских народов Казахстана и Азербайджана».
«Дружба Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева сыграла большую роль в укреплении отношений не только между Казахстаном и Азербайджаном, но и в становлении СНГ», – подчеркнул он.
Р.Бабаев
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