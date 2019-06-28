Торговля ЕС сельхозпродукцией растет, главным рынком остаются США - Еврокомиссия

Экспорт сельскохозяйственной продукции Евросоюза, в том числе готовых продуктов питания, спиртного и вин, вырос за год более чем на 12%, сообщила Еврокомиссия в пятницу.

США остаются первым импортером европейских продовольственных товаров, а также первым экспортером своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, показывает опубликованный в пятницу ежемесячный отчет о торговле продукцией агропрома ЕС. Россия, по данным за 2018 год, купив сельхозпродуктов ЕС на 6,531 млн евро, заняла четвертую строчку в таблице направлений экспорта продукции агропрома ЕС после США (21, 854 млн евро), Китая (11,657 млн евро) и Швейцарии (8,174 млн евро).

Что касается импорта ЕС, то третью строчку после США и Бразилии заняла в 2018 году Украина (5,595 млн евро). России в списке из 20 стран вовсе нет.

По данным ежемесячного отчета, общая стоимость экспорта сельхозпродуктов из ЕС в апреле достигла 12,6 млрд евро, что на 12,5% выше стоимости, зарегистрированной в апреле прошлого года.

За тот же период импорт из-за пределов ЕС оценивался в 10,3 млрд евро, что на 4% больше по сравнению с апрелем 2018 года. В результате месячный профицит по сельскохозяйственной продукции достиг 2,3 млрд евро.

Частично это увеличение - результат роста цен. Значительно выросли экспортные цены на пшеницу, свинину, спиртные напитки и ликеры, а также вино и вермут. В импорте подорожали крупное зерно, овощи и растительные масла.

С 2014 года Россия ввела против ЕС контрсанкции, запретив импорт многих продуктов из стран ЕС, что чувствительно ударило по европейским производителям, ориентированным на российский рынок, заставило их переключиться на другие рынки.