Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2019 18:04

Торговля ЕС сельхозпродукцией растет, главным рынком остаются США - Еврокомиссия

Экспорт сельскохозяйственной продукции Евросоюза, в том числе готовых продуктов питания, спиртного и вин, вырос за год более чем на 12%, сообщила Еврокомиссия в пятницу.

США остаются первым импортером европейских продовольственных товаров, а также первым экспортером своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, показывает опубликованный в пятницу ежемесячный отчет о торговле продукцией агропрома ЕС. Россия, по данным за 2018 год, купив сельхозпродуктов ЕС на 6,531 млн евро, заняла четвертую строчку в таблице направлений экспорта продукции агропрома ЕС после США (21, 854 млн евро), Китая (11,657 млн евро) и Швейцарии (8,174 млн евро).

Что касается импорта ЕС, то третью строчку после США и Бразилии заняла в 2018 году Украина (5,595 млн евро). России в списке из 20 стран вовсе нет.

По данным ежемесячного отчета, общая стоимость экспорта сельхозпродуктов из ЕС в апреле достигла 12,6 млрд евро, что на 12,5% выше стоимости, зарегистрированной в апреле прошлого года.

За тот же период импорт из-за пределов ЕС оценивался в 10,3 млрд евро, что на 4% больше по сравнению с апрелем 2018 года. В результате месячный профицит по сельскохозяйственной продукции достиг 2,3 млрд евро.

Частично это увеличение - результат роста цен. Значительно выросли экспортные цены на пшеницу, свинину, спиртные напитки и ликеры, а также вино и вермут. В импорте подорожали крупное зерно, овощи и растительные масла.

С 2014 года Россия ввела против ЕС контрсанкции, запретив импорт многих продуктов из стран ЕС, что чувствительно ударило по европейским производителям, ориентированным на российский рынок, заставило их переключиться на другие рынки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТОРГОВЛЯ, АПК, ЕВРОКОМИССИЯ


Похожие новости


Баку и Брюссель в середине февраля проведут очередной раунд переговоров по торговому блоку соглашения о партнерстве Торгово-экономические отношения РФ с ЕС переживают ренессанс, несмотря на санкционную историю - Орешкин Еврокомиссия просит у Совета ЕС мандат на переговоры с США по квоте на импорт американской говядины Евросоюз желает торгового партнерства с США без угроз и готов реагировать на протекционистские меры - представитель ЕК Лидеры стран ЕС намерены в сентябре обсудить договоренности Трампа и Юнкера по торговле - СМИ ЕС продолжит диалог по пошлинам с США, чтобы избежать шагов к торговой войне - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]