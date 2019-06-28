Суд в Краснодаре в пятницу вынес приговор Дмитрию Бакшееву по уголовному делу об убийстве и расчленении женщины на территории авиационного училища, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".
Бакшеев признан виновным в убийстве 35-летней уроженки Кировской области (ч.1 ст.105 УК РФ) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ).
Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 12 лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Накануне, выступая в прениях, государственный обвинитель просил отправить Бакшеева в колонию на 14 лет и три месяца.
По данным следствия, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы муж и жена - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.
По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.
В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.
Суд признал Бакшеева вменяемым.
Выступая в суде с последним словом, Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийства не признал. Он подчеркнул, что обвинение не представило убедительных доказательств его участия в преступлении.
Защита также ставила под сомнение виновность подсудимого в убийстве.
"Ни одного доказательства его причастности к причинению смерти нет, равно как и к расчленению тела. Бакшеев при этом не отрицает, что виновен в надругательстве над частями трупа, случайно обнаруженными им на пустыре", - заявила журналистам защитник Юлия Федотова.
Она подчеркнула, что адвокаты обжалуют приговор.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия у Бакшеева было выявлено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс терапии.
В феврале 2019 года Прикубанский райсуд Краснодара на основании вердикта присяжных признал Наталью Бакшееву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых, однако материалами рассматриваемого уголовного дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.
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