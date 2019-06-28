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Дальнее зарубежье 28.06.2019 18:18

Австрийский Минюст ждет письменного решения суда по делу Фирташа

Министерство юстиции Австрии ожидает письменного решения Верховного суда страны по делу об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства Кристина Рац.

Во вторник Верховный суд страны подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

"Пока мы можем лишь предварительно сказать, что должны дождаться письменного решения Верховного суда. Кроме того, этим вопросом занимается Федеральное министерство Европы, интеграции и иностранных дел (МИД Австрии - ИФ), ему предложено сделать заявление о конституционных аспектах (дела - ИФ)", - сообщила Рац.

По ее словам, после того, как в ведомство поступит письменное решение суда и после заявления МИД Австрии в процесс, согласно австрийскому закону о выдаче и правовой помощи, вступит министр юстиции страны.

"Сроков нет и конкретных временных рамок в настоящее время мы озвучить не можем", - добавила она.

Ранее адвокаты Фирташа допускали, что Австрия может выдать украинского бизнесмена США в течение 7-10 дней после решения Верховного суда.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

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Тэги: АВСТРИЯ, МИНЮСТ, ФИРТАШ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]