Узбекнефтегаз и Газпром намерены в 2020г осуществить ГРР и добычу углеводородов на четырех инвестблоках

АО "Узбекнефтегаз" и "Газпром" обсуждают возможность сотрудничества по проекту геологоразведки (ГРР) и добыче углеводородов на четырех инвестиционных блоках и одном перспективном участке в трех регионах Узбекистана, сообщил председатель правления узбекской компании Баходиржон Сидиков на брифинге в пятницу.

По его словам, на днях в Ташкенте состоялось второе заседание координационного комитета "Узбекнефтегаза" и "Газпрома" в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2017 года. Комитет возглавляют Сидиков и заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Сидиков пояснил, что стороны обсуждают возможность сотрудничества по проекту ГРР и добыче углеводородов в Каракалпакстане, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

"С "Газпромом" основная договоренность заключается в том, чтобы в этом году мы обратились к правительству с конкретными предложениями для начала реализации проекта уже с 2020 года", - сказал он.

Сидиков сообщил, что по каждому инвестиционному блоку разработана "дорожная карта", расписаны все механизмы реализации проекта. "Мы ожидаем, что к концу года по всем нашим блокам будут подготовлены предложения по инвестированию", - отметил глава "Узбекнефтегаза".

Сидиков напомнил, что соглашение о стратегическом сотрудничестве Узбекистана и "Газпрома" предусматривает взаимодействие сторон в области реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры; геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов; использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации и разработки генеральной схемы газоснабжения республики.

Как сообщалось, "Газпром" активно начал деятельность в Узбекистане с 2003 года с прямых закупок узбекского природного газа. Дальнейшее развитие сотрудничества было связано с подписанием в 2004 году соглашения о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Большой объем ГРР проведен "Газпромом" в рамках подписанного в 2006 году соглашения о геологическом изучении инвестиционных блоков Устюртского региона.

В 2009 году "Газпромом" было открыто газоконденсатное месторождение Джел на плато Устюрт, где в 2021 году планирует начать добычу газа.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящее время обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

По данным статистического ведомства республики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году снизилась на 8,2% по сравнению с уровнем 2017 года - до 746,4 тыс. тонн, природного газа - выросла на 6,1%, до 59,842 млрд кубометров.