Мечел планирует в 2019г увеличить добычу угля на 6-9%, до 20-20,5 млн т -CEO

"Мечел"планирует в 2019 году добыть 20-20,5 млн тонн угля, сказал генеральный директор компании Олег Коржов на годовом собрании акционеров компании.

В прошлом году добыча "Мечела" просела на 9% год к году, составив 18,8 млн тонн.

Таким образом, оптимистичный сценарий предполагает восстановление добычи практически до уровня 2017 года.

В 2020 году "Мечел" видит потенциал роста производства угля до 25 млн тонн, подчеркнул Коржов.