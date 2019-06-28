ПО "Белоруснефть" частично возобновило экспорт нефти собственной добычи по магистральным нефтепроводам "Дружба", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

"Экспорт белорусской нефти по нефтепроводу "Дружба" частично возобновлен", - сказал представитель пресс-службы.

Он также отметил, что "Белоруснефть" намерена обеспечить выполнение контрактных обязательств в полном объеме и в ближайшее время войти в плановый график поставок. "Компания работает над тем, чтобы восстановить объем поставок после вынужденного перерыва и войти в плановый график экспорта", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Белоруссия в конце апреля была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи по нефтепроводу "Дружба" после того, как Польша 24 апреля прекратила прием загрязненной хлоридами нефти из РФ. Поставки качественной нефти через Белоруссию в направлении Польши были возобновлены 9 июня.

Ранее сообщалось, что по данным "Гомельтранснефть Дружба" 28 июня участок нефтепровода "Дружба" от Мозыря до польской границы полностью очищен от грязной нефти. Реверсом на российскую территорию перекачано 675 тыс. тонн грязной нефти, она замещена кондиционной нефтью.

В мае экспортные поставки белорусской нефти отсутствовали. Данные Белстата свидетельствуют, что в апреле объем экспорта нефти составил 80 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем в среднем за месяц в январе-марте. В стоимостном выражении экспорт сократился за 4 месяца на 11,4%, до $222,7 млн при снижении средней цены экспорта на 2,7%, до $455,8 за тонну.

Белоруссия и РФ на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Белоруссия экспортирует весь объем добываемой на ее территории нефти. В 2018 году экспорт составил 1,76 млн тонн нефти собственной добычи.

Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Белоруссии составлял около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.