Более 250 человек арестованы в Эфиопии после неудавшегося мятежа

Сотрудники правоохранительных органов Эфиопии арестовали 255 человек после неудавшейся попытки переворота, сообщают в пятницу местные СМИ.

По данным изданий, сотрудники правопорядка "арестовали 212 подозреваемых в регионе Амхара и 43 - в Аддис-Абебе", которые, вероятно, имеют отношение к мятежу.

В ходе операций были также изъяты два пулемета и 27 автоматов.

Премьер-министр Абий Ахмед ранее в эфире национального телевидения сообщил, что в ночь на воскресенье в стране была подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.