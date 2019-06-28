Более 250 человек арестованы в Эфиопии после неудавшегося мятежа

Сотрудники правоохранительных органов Эфиопии арестовали 255 человек после неудавшейся попытки переворота, сообщают в пятницу местные СМИ.
По данным изданий, сотрудники правопорядка "арестовали 212 подозреваемых в регионе Амхара и 43 - в Аддис-Абебе", которые, вероятно, имеют отношение к мятежу.
В ходе операций были также изъяты два пулемета и 27 автоматов.
Премьер-министр Абий Ахмед ранее в эфире национального телевидения сообщил, что в ночь на воскресенье в стране была подавлена попытка переворота.
По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
Китай отвергает запрет США на импорт иранской нефти - МИД КНР
Цена нефти WTI снижается, Brent подорожала до $66,7 за баррель
ЦБ Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви