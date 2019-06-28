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Дальнее зарубежье 28.06.2019 17:28

Более 250 человек арестованы в Эфиопии после неудавшегося мятежа

Сотрудники правоохранительных органов Эфиопии арестовали 255 человек после неудавшейся попытки переворота, сообщают в пятницу местные СМИ.

По данным изданий, сотрудники правопорядка "арестовали 212 подозреваемых в регионе Амхара и 43 - в Аддис-Абебе", которые, вероятно, имеют отношение к мятежу.

В ходе операций были также изъяты два пулемета и 27 автоматов.

Премьер-министр Абий Ахмед ранее в эфире национального телевидения сообщил, что в ночь на воскресенье в стране была подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, МЯТЕЖ, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]