Пресс-релиз

22 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча с представителями азербайджанских СМИ, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



