Участники встречи в Вене подтвердили приверженность СВПД

Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на встрече в пятницу в Вене подтвердили свою полную приверженность сохранению этого соглашения, сообщил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
"Итоги заседания совместной комиссии по СВПД прошедшее сегодня в Вене, можно охарактеризовать как достаточно удовлетворительные. Прорыва нет, но и определенно провала тоже", - написал Ульянов по итогам встречи.
"Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на все трудности", - отметил российский дипломат.
Заседание совместной комиссии по СВПД состоялось на уровне политдиректоров. В нем приняли участие представители России, европейской "тройки" (Франция, Великобритания, Германия), ЕС, Китая и Ирана.
Эксперты называли это заседание "последней попыткой" сохранить СВПД, заключенное после десяти лет переговоров в июле 2015 года (шестеркой) международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН + Германия) и Ираном. 8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки и восстановлении экономических санкций в отношении Ирана.
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