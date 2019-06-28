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ТЭК 28.06.2019 17:30

Участники встречи в Вене подтвердили приверженность СВПД

Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на встрече в пятницу в Вене подтвердили свою полную приверженность сохранению этого соглашения, сообщил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Итоги заседания совместной комиссии по СВПД прошедшее сегодня в Вене, можно охарактеризовать как достаточно удовлетворительные. Прорыва нет, но и определенно провала тоже", - написал Ульянов по итогам встречи.

"Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на все трудности", - отметил российский дипломат.

Заседание совместной комиссии по СВПД состоялось на уровне политдиректоров. В нем приняли участие представители России, европейской "тройки" (Франция, Великобритания, Германия), ЕС, Китая и Ирана.

Эксперты называли это заседание "последней попыткой" сохранить СВПД, заключенное после десяти лет переговоров в июле 2015 года (шестеркой) международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН + Германия) и Ираном. 8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки и восстановлении экономических санкций в отношении Ирана.

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Тэги: АВСТРИЯ, СВПД, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]