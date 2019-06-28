Акционеры Газпрома одобрили рекордные дивиденды за 2018г - по 16,61 рубля на акцию

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 16,61 рубля на акцию (всего 393 млрд рублей), говорится в сообщении эмитента.
За 2017 год "Газпром" заплатил по 8,04 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат вырос более чем в два раза.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным на 18 июля. Завершить выплаты акционерам намечено не позднее 22 августа.
Последние пять лет дивиденды были заморожены на уровне 7-8 рублей на акцию, так как компания проходила пик инвестиционной активности. Завершение масштабных строек и настойчивые требования государства по переходу государственных компаний на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО подтолкнули компанию к увеличению выплат. Еще прошлой осенью, моделируя бюджет 2019 года, компания предусмотрела рост дивидендов до 10,43 рубля на акцию. По итогам подготовки консолидированной отчетности за 2018 год (группа получила рекордную прибыль в 1,456 трлн рублей) компания еще раз пересмотрела свои рекомендации.
Крупнейший акционер ПАО "Газпром" - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 38,37%, АО "Роснефтегаз" - 10,97%, АО "Росгазификация" - 0,89%, в виде ADR обращается (по данным на конец I квартала) 24,01%.
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви