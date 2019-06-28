Акционеры Газпрома одобрили рекордные дивиденды за 2018г - по 16,61 рубля на акцию

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 16,61 рубля на акцию (всего 393 млрд рублей), говорится в сообщении эмитента.

За 2017 год "Газпром" заплатил по 8,04 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат вырос более чем в два раза.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным на 18 июля. Завершить выплаты акционерам намечено не позднее 22 августа.

Последние пять лет дивиденды были заморожены на уровне 7-8 рублей на акцию, так как компания проходила пик инвестиционной активности. Завершение масштабных строек и настойчивые требования государства по переходу государственных компаний на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО подтолкнули компанию к увеличению выплат. Еще прошлой осенью, моделируя бюджет 2019 года, компания предусмотрела рост дивидендов до 10,43 рубля на акцию. По итогам подготовки консолидированной отчетности за 2018 год (группа получила рекордную прибыль в 1,456 трлн рублей) компания еще раз пересмотрела свои рекомендации.

Крупнейший акционер ПАО "Газпром" - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 38,37%, АО "Роснефтегаз" - 10,97%, АО "Росгазификация" - 0,89%, в виде ADR обращается (по данным на конец I квартала) 24,01%.