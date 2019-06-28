ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе.

Автомобильная дорога Биласувар-Бахрамтепе-Чайлы-Аранлы-Зехметабад соединяет 4 населенных пункта.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков