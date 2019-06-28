ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе.
Автомобильная дорога Биласувар-Бахрамтепе-Чайлы-Аранлы-Зехметабад соединяет 4 населенных пункта.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Армении следует совершить обмен «всех на всех» для продвижения переговорного процесса – МИД Азербайджана
Баку призывает Ереван не уклоняться от переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана
Керимли был приглашен в полицию в связи с призывами к проведению несанкционированной акции – МВД и Генпрокуратура
Китай отвергает запрет США на импорт иранской нефти - МИД КНР
Цена нефти WTI снижается, Brent подорожала до $66,7 за баррель
ЦБ Азербайджана запустил централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов
В Азербайджане расширен охват президентской премии для молодежи
Генплан Баку планируется завершить до конца 2020г
Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку
Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Период с 2015 по 2019 год может стать самой жаркой в мире "пятилеткой" за историю наблюдений - ООН
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви