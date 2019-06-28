Президент Алиев поручил выделить 3 млн манатов на реконструкцию Дома творчества им. Самеда Вургуна в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3 млн манатов Госкомитету по имущественным вопросам на проведение реконструкции и ремонта Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей в поселке Шувелян.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Р.Бабаев
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