Представитель грузинской диаспоры в РФ обратился к Путину с просьбой вернуть авиасообщение с Грузией

Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) в России Георгий Цурцумия написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил возобновить авиаперелеты между Грузией и Россией

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными", - говорится в открытом письме, опубликованном на официальном сайте диаспоры.

По словам Цурцумия, некоторые политики ведут себя некомпетентно: "они не решают проблем, а создают их".

Он уверен, что руководству России и Грузии необходимо сесть за стол переговоров и найти выход из скопившихся за эти годы проблем.

"Я считаю совершенно неуместными и необдуманными заявления о том, что Россия является организатором протестов, и никакие общественные контакты с Россией, даже чисто культурные, невозможны", - отметил представитель грузинской диаспоры.

Кроме того, Цурцумия подчеркнул, что санкции не являются нормой в отношениях между государствами.

"Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции - не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок - это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ", - сказал он.

Цурцумия объясняет это тем, что в последние годы дружеские и взаимовыгодные связи между странами укреплялись: "В прошлом году Грузию посетили около 2 млн туристов из России, с января по май этого года в Грузии побывало на 30% больше россиян, чем за аналогичный период 2018 года".

"Есть силы, которым это не нравится, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией", - заключил он.

Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Указ, подписанный 21 июня, был принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Указ стал реакцией России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, последовавшие за приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.