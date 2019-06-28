Турция перебрасывает технику и военный контингент на сирийскую границу

Турция направляет спецназ и военную технику на границу с Сирией, передает в пятницу Анатолийское агентство новостей.
По его данным, колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в южную провинцию Хатай, находящуюся на границе с Сирией.
Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли массированный удар по сирийским правительственным войскам, обстрелявшим один из пунктов турецких наблюдателей в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.
Удар был нанесен в ответ на обстрел турецкого наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб, в результате которого один турецкий военный погиб, а трое были ранены.
"В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что об инциденте проинформирован военный атташе России в Анкаре, вызванный в Генштаб Турции", - отмечает агентство.
По его данным, "до сведения российской стороны доведено, что Турция даст самый жесткий на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе и внимательно отслеживает процессы в зоне деэскалации".
Накануне спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что сотрудничество России с Турцией и США поможет привнести стабильность на север Сирии.
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