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СНГ 28.06.2019 21:10

Российским партиям в 2019 году пожертвовали 354 млн рублей

Центризбирком РФ опубликовал финансовые отчеты партий за первый квартал 2019 года, зарегистрированные партии за три месяца получили пожертвования в общей сложности на 353,8 млн рублей.

"Пожертвования в виде денежных средств и иного имущества, поступившие политическим партиям по данным квартальной отчетности в установленном порядке, составили более 353,8 млн рублей, из них от юридических лиц - более 349,5 млн рублей, от граждан - более 4,3 млн рублей", - говорится в итоговом отчете ЦИК.

Всего же, вместе с перечислением средств из федерального бюджета, партии получили 7 млрд 490 млн рублей.

Самой обеспеченной традиционно оказалась "Единая Россия" - ей поступило имущество на сумму 4,7 млрд рублей (из них 4,6 млрд напрямую в денежном эквиваленте). Большая часть получена из бюджета, 305,1 млн рублей пожертвовали юридические лица.

КПРФ получила 1,3 млрд рублей (из них 15 тыс. от физлиц и 72 тыс. от юрлиц), ЛДПР на 1,1 млн рублей (из них 6,7 тыс. рублей от физлиц), "Справедливая Россия" - на 497 млн рублей (пожертвований не было). Из партий, не получающих государственное финансирование, в лидерах оказалось "Яблоко" - 30 млн рублей (почти все - пожертвования юрлиц), за ними Партия возрождения России - 7,6 млн рублей (поступление от гражданско-правовых сделок) и Партия роста - 5 млн рублей (пожертвования юрлиц).

По состоянию на 31 марта в России была зарегистрирована 61 политическая партия, отчетность представили 60 (за исключением "Альянса зеленых").

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТРИЗБИРКОМ, ПАРТИИ, ФИНАНСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]